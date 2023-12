Unitil Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Unitil betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Unitil derzeit überverkauft ist und die Aktie als "gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Unitil weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "neutral" Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Unitil liegt derzeit bei 51,19 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 52,71 USD liegt und somit einen Abstand von +2,97 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 49,12 USD, was einer Differenz von +7,31 Prozent entspricht und somit ein "gutes" Signal für die Unitil-Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Unitil im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was 6,39 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 4,91 Prozent, und Unitil liegt aktuell 6,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Unitil eine Dividendenrendite von 3,5 % auf, was 1,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Unitil, mit guten Signalen aus der technischen Analyse, aber einer schlechteren Performance im Branchenvergleich und bei der Dividende.