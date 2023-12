Unitil Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von Unitil hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") einer Unterperformance von 61,01 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt bei 59,53 Prozent, und Unitil liegt aktuell 61,01 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Technisch gesehen ist die Unitil-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 51,33 USD, und der aktuelle Kurs der Aktie (51,17 USD) liegt um -0,31 Prozent über diesem Trendsignal. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 47,28 USD, was einer Abweichung von +8,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Unitil liegt bei 18,94, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird diese Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhielt das Unternehmen jedoch mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Unitil-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.