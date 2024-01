Unitil Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unitil derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 51,14 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 52,03 USD um +1,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 49,83 USD zeigt eine Abweichung von +4,42 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Unitil gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Unitil im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was 1,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,02 Prozent, und die Unitil liegt aktuell 1,5 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Unitil als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,15 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist, der bei 129,72 liegt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie die Einstufung "Gut".