Unitil Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Unitil hat im letzten Jahr eine Rendite von -4,62 Prozent erzielt, was 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -2,46 Prozent für Versorgungsunternehmen liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -2,46 Prozent, und Unitil liegt aktuell 2,16 Prozent darunter. Basierend auf dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt ist Unitil aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,78, was einen Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 129,93 ergibt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unitil derzeit bei 49,94 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 50,75 USD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,62 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 50 Tage liegt der GD50 bei 50,3 USD, was einen Abstand von +0,89 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Unitil festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Unitil daher auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating.