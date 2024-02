Uniti, tut es schon wieder!

Die Uniti Group Inc hat in den letzten Tagen eine deutliche Abweichung vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) gezeigt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt jedoch +3,66 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Uniti Group Inc abgegeben, mit einem Kursziel von durchschnittlich 7,5 USD. Dies würde einem Anstieg um 47,06 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 5,1 USD liegt. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für die Uniti Group Inc deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Uniti Group Inc-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieses Ergebnis wird auch durch den RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, der ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Uniti Group Inc.