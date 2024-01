Uniti Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Uniti Group Inc liegt bei 36,79, was auf eine "neutral" Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,81 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uniti Group Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +26,13 Prozent, was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +9,77 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen für die Uniti Group Inc sind gemischt, mit 1 "gut", 1 "neutral" und 1 "schlecht" Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten, was im Schnitt zu einer "neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 7,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 25,57 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,84 USD) bedeutet, und somit zu einer "gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Uniti Group Inc ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt. In den letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was das positive Bild der Aktie weiter stärkt. Daher ergibt sich insgesamt eine "gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.