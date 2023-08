Unitedhealth: Das wahre Kursziel beträgt 531,12 EUR

Die Aktie von Unitedhealth ist nach Ansicht der Analysten unterbewertet. Wenn sie recht haben, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +16,73% auf das aktuelle Kursziel.

• Am 23.08.2023 legte Unitedhealth um +0,30% zu.

• Das Kursziel der Aktie liegt bei 531,12 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,50.

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Unitedhealth eine positive Entwicklung von +0,30%. Innerhalb der letzten fünf Tage hat sie jedoch insgesamt -0,03% an Wert eingebüßt; der Markt scheint also momentan neutral gestimmt zu sein.

Aber was denken Analysten darüber? Die Stimmung ist eindeutig positiv und im Durchschnitt setzen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 531,12 EUR an – dies entspricht einem Kurspotenzial von +16,73%, falls ihre Vorhersage zutrifft. Allerdings teilen...