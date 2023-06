Unitedhealth: Das wahre Kursziel - 556,39 EUR

Die Unitedhealth-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Der durchschnittliche Zielkurs für das mittelfristige Potenzial liegt bei etwa +22,42% über dem aktuellen Preis.

• Die Aktie von Unitedhealth sank am 13.06.2023 um -0,86%

• Das Kursziel von Unitedhealth beträgt 556,39 EUR

• Unitedhealth behält sein Guru-Rating von 4,38 bei

Am vergangenen Handelstag fiel die Aktie von Unitedhealth um -0,86%. In den letzten fünf Tagen stieg sie jedoch insgesamt um +1,29%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Es ist unklar ob Analysten in Bankhäusern eine solche Entwicklung erwarteten; ihre aktuelle Einschätzung des Unternehmens lässt jedenfalls keinen Zweifel an ihrer Meinung.

Aktuell wird ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von UnitedHealth mit einem Wert in Höhe von 556,39 Euro...