Unitedhealth, tut es schon wieder!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Überwiegend negative Diskussionen fanden an neun Tagen statt, während an fünf Tagen hauptsächlich positive Themen vorherrschten. Insbesondere wurden in jüngster Zeit vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Unitedhealth diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf eine überwiegende Anzahl von Verkaufssignalen hin. Konkret wurden 7 "Schlecht"-Signale (im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite der Unitedhealth-Aktie beträgt derzeit 1,39 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 88,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Gesundheitsdienstleister: 90,01) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Unitedhealth in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,06 Prozent. In derselben Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,06 Prozent an, was auf eine Underperformance von -6 Prozent für Unitedhealth im Branchenvergleich hinweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 5 Prozent im letzten Jahr, wobei Unitedhealth um 4,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Unter Berücksichtigung der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Unitedhealth-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 506,65 USD. Der letzte Schlusskurs (503,56 USD) weicht um -0,61 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 535,8 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,02 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Zusammenfassend erhält die Unitedhealth-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.