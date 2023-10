Unitedhealth: Potenzial von +2,05% laut Analysten

Die Aktie von Unitedhealth wurde nach Ansicht der Fachleute am Markt nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel soll um +2,05% über dem aktuellen Kurs liegen.

• Am 06.10.2023 stieg die Aktie um +1,66%

• Das Kursziel beträgt 505,79 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,46 unverändert

Gestern erreichte Unitedhealth an der Börse einen Anstieg von +1,66%. In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Woche hat sich das Ergebnis auf +1,99% summiert. Der Markt scheint also im Moment relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten – insgesamt sind sie der Meinung, dass die mittelfristige Prognose bei einem Kursziel von 505,79 EUR liegt – teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Wenn sich jedoch das langfristige Ziel als richtig herausstellen wird , könnten Investoren ein...