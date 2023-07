Unitedhealth: Ein Potenzial von +27,71% zum Kursziel von 537,68 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat in den letzten fünf Handelstagen eine schwache Entwicklung mit einem Gesamtverlust von -2,06% gezeigt. Am gestrigen Tag lag der Verlust bei -0,33%. Dies könnte auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeuten.

Analysten sehen die aktuelle Bewertung der Aktie als nicht korrekt an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 537,68 EUR ein. Wenn sie richtig liegen, bietet dies Investoren ein Potenzial von +27,71%.

15 Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”, während 7 Analysten optimistisch bleiben und sie als “Kauf” bewerten. Die restlichen Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.42.

Insgesamt scheinen die meisten Analysten weiterhin optimistisch zu sein (+84,62%), trotz des jüngsten schwachen Trends der...