Unitedhealth: Potenzial für zukünftige Gewinne - Kursziel von 541,57 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt derzeit bei einem Kursanstieg von +1,40%. Am gestrigen Tag stieg sie um weitere +0,53%, was auf ein optimistisches Marktumfeld hinweist.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 541,57 EUR. Sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +12,59%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Auffassung trotz des positiven Trends.

16 Analysten sind der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei. Sieben Analysten sehen die Unitedhealth ebenfalls als kaufenswert an. Vier Experten halten sich weitgehend neutral und legten das Rating “halten” fest.

Insgesamt zeigen sich demnach +85,19% der befragten Analysten optimistisch bezüglich des weiteren...