Unitedhealth: Potenzial für Kursanstieg um +23,62% - Aktie unterbewertet?

Die Unitedhealth-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit nicht adäquat bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 541,82 EUR auf.

Dies entspräche einem möglichen Kurspotenzial von +23,62%. Trotz einer schwachen Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen bleibt die Stimmung am Markt optimistisch.

• Unitedhealth verzeichnete am 04.05.2023 einen Rückgang um -1,34%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 541,82 EUR

• Guru-Rating bei 4,32

Am gestrigen Handelstag gab es für Investoren der Unitedhealth-Aktie eine negative Entwicklung mit einem Absinken um -1,34%, was zu insgesamt -1,81% Verlust in letzter Woche führt.

Obwohl einige Analysten diese Tendenz erwarteten sind viele weiterhin positiv eingestellt.

Insgesamt bewerten momentan 14 Bankanalysten das Wertpapier als “starkem Kauf”, während sechs weitere...