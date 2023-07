Unitedhealth: Kursziel von 541,86 EUR prognostiziert

Die Aktie von Unitedhealth konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,16% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +0,88%. Die Marktstimmung scheint derzeit neutral zu sein.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel bei 541,86 EUR liegt und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +23,15% besteht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen 15 Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben sehen die Unitedhealth optimistisch. Vier Experten positionieren sich neutral mit einem “Halten” Rating. Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt hierbei +84,62%. Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,42.

Anmerkung: Diese Informationen...