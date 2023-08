Unitedhealth: Kursziel von 528,53 EUR erwartet

Die Unitedhealth-Aktie wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 528,53 EUR; ein Plus von +13,42% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Unitedhealth: Tageskursentwicklung am 16.08.2023 um +0,30%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,50

• Aktienrating: Starker Kauf für die Mehrheit der Bankanalysten

Am gestrigen Tag stieg die Unitedhealth-Aktie an der Börse um +0,30%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich daraus eine Wochenergebnis-Steigerung von insgesamt +0,94%. Der Markt scheint somit aktuell relativ neutral.

Allerdings sind Bankanalysten vom Potenzial des Unternehmens überzeugt und sehen das wahre Kursziel bei 528,53 EUR – was einem Aufschwungspotential in Höhe von +13,42% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trendes.

Ein...