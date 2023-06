Unitedhealth: Kursziel um +25,55% höher als derzeitiger Kurs

Die Aktie von Unitedhealth wird nach Ansicht von Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 539,86 EUR und damit um +25,55% über dem aktuellen Preis.

• Am 21.06.2023 stieg die Unitedhealth Aktie um +0,02%

• Guru-Rating bleibt mit 4,42 unverändert

Gestern schloss die Aktie von Unitedhealth am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,02%. Seit fünf Handelstagen konnte ein Anstieg in Höhe von insgesamt +2,51% verzeichnet werden – eine eher optimistische Entwicklung des Marktes.

Obwohl der Markt positiv gestimmt ist, teilen nicht alle Bankanalysten diese Meinung. Derzeit sind sich jedoch 15 Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf. Weitere sieben Experten sehen den Wert ebenfalls positiv und raten zum Kauf. Vier Experten haben eine neutrale Position und empfehlen “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt mit...