Unitedhealth: Das Kursziel liegt bei 523,05 EUR

Die Aktie von Unitedhealth verzeichnete gestern eine Entwicklung von -0,42%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag der Trend bei -0,72%, was darauf hindeutet, dass der Markt aktuell relativ neutral eingestellt ist. Aber die Analysten in den Bankhäusern sind optimistischer.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 523,05 EUR geschätzt. Das ergibt ein Potenzial für Investoren von +14,66% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beträgt dabei +88,46%. Zum Guru-Rating bleibt es beim Wert 4,50.

Anmerkung: Dieser Text gibt lediglich Informationen zu einer möglichen zukünftigen Entwicklung und enthält keine Anlageempfehlungen oder Risiko-Hinweise.