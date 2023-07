Unitedhealth: Kursziel höher als aktueller Wert - 523,23 EUR

Obwohl die Aktie von Unitedhealth am 28.07.2023 einen Abschwung von -0,46% verzeichnete und in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt -1,13% gesunken ist, glauben viele Analysten immer noch an das Potenzial des Unternehmens.

Momentan liegt das mittelfristige Kursziel von Unitedhealth bei stolzen 523,23 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, könnte dies Investoren ein Kurspotenzial von +14,62% eröffnen.

16 derzeitige Analysteneinschätzungen bezeichnen die Aktie sogar als starken Kauf. Weitere sieben Experten sehen sie optimistisch mit einem Rating “Kauf”. Ein Drittel der Befragten hat keine Meinung oder gibt ein “halten” Rating ab.

Insgesamt sind demnach fast neunzig Prozent der Analysten überzeugt davon dass es sich lohnt in diese Aktie zu investieren. Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch mit einer...