Unitedhealth: Kursziel bei 556,03 EUR

Unitedhealth könnte laut Expertenmeinungen derzeit eine falsche Bewertung aufweisen. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei +21,11% über dem aktuellen Kurs.

• Unitedhealth stieg am 09.06.2023 um +0,69%

• Das aktuelle Kursziel von Unitedhealth liegt bei 556,03 EUR

• Guru-Rating von Unitedhealth bleibt unverändert mit einem Wert von 4,38

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Unitedhealth einen Anstieg um +0,69%. In den letzten fünf Handelstagen bzw. einer vollständigen Woche ergibt sich jedoch ein Rückgang um -0,92%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Die Analysten scheinen jedenfalls optimistisch zu sein und haben das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf durchschnittlich 556,03 Euro festgesetzt. Sollten sie Recht behalten würde dies ein Potenzial von +21,11%...