Unitedhealth: Kurspotenzial von fast 20% - Aktie aktuell unterbewertet

Die Unitedhealth-Aktie gilt laut Analystenmeinungen momentan als unterbewertet. Das Mittelfrist-Kursziel liegt bei 538,62 EUR, was einem Potenzial von +19,90% entspricht.

• Unitedhealth am 08.09.2023 mit -0,83%

• Ein Kursziel von 538,62 EUR für die Aktie

• Guru-Rating nun bei 4,50 nach zuvor ebenfalls 4,50

Gestern verzeichnete Unitedhealth an der Börse eine negative Kursentwicklung (-0,83%). Über fünf Handelstage summierte sich das Ergebnis auf +0,95%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

16 Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere Experten teilen diese optimistische Einschätzung (Rating “Kauf”). Lediglich drei Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen ein “Halten”. Insgesamt sind also immerhin +88,46% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zum positiven...