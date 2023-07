Unitedhealth: Kurspotenzial von 22,75%

Die Aktie von Unitedhealth erlebte am gestrigen Handelstag einen Anstieg um 7,24% und auch die Ergebnisse der letzten Handelswoche sind mit einem Plus von 3,70% positiv. Nach Ansicht der Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 524,83 EUR.

• Unitedhealth schlussendlich bei +3,70%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 524,83 EUR

• Optimistische Einschätzung durch +84.62% Analysten

15 Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere sieben sehen optimistisch ein Kauf-Rating. Vier Experten haben eine neutrale Position eingenommen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,42.

Eine positive Entwicklung lässt sich somit nicht nur anhand des aktuellen Trends ablesen sondern auch an den Einschätzungen der Mehrheit der Analysten – deren Anteil sich auf insgesamt...