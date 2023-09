Unitedhealth: Kurspotenzial von +17,11% auf 533,44 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,43% erzielt. Gestern konnte die Gesamtbilanz der Woche mit einem Anstieg um +1,91% abgerundet werden. Die Stimmung am Markt ist momentan recht positiv.

Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel für Unitedhealth laut Bankanalysten 533,44 EUR. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, läge das Kurspotenzial bei beachtlichen +17,11%. Allerdings sind nicht alle Analysten derselben Meinung und teilen diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend nicht.

16 Experten empfehlen derzeit den Kauf der Aktie und weitere sieben setzen daraufhin ein “Kauf-Rating”. Vier Analysten halten die Aktie als neutral und vergeben ein “Halten-Rating”. Der Anteil der Optimisten unter den Analysten liegt somit bei überzeugenden +85,19%.

Zuletzt lässt...