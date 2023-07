Unitedhealth: Analysten sehen großes Potenzial – Kursziel bei 513,60 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +13,17% verzeichnet und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,35%. Der Markt scheint zurzeit also optimistisch zu sein. Eine ähnliche Meinung haben auch die Bankanalysten: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 513,60 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +13,75%.

16 Analysten beurteilen die Aktie als starken Kauf und sieben weitere sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Drei Experten sind eher neutral eingestellt und empfehlen die Bewertung “halten”. Insgesamt sind demnach rund 88% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Zusätzlich zum positiven Trend sprechen auch das Guru-Rating sowie andere Fundamentaldaten für eine Investition in...