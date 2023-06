Unitedhealth: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 541,10 EUR

Unitedhealth hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Abwärtsbewegung von -0,43% verzeichnet. Trotzdem liegt die Performance der vergangenen fünf Handelstage bei einem Plus von +4,04%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet. Doch wie sieht es mit dem langfristigen Potenzial aus?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie von Bankanalysten durchschnittlich auf 541,10 EUR geschätzt. Das würde ein Potential von +23,57% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen.

Von den insgesamt 15 Analysten bewerten dabei fast alle die Aktie positiv (91%). So empfehlen sieben Experten einen Kauf und acht gehen sogar noch weiter und sprechen sich für einen starken Kauf aus. Vier weitere Experten halten Unitedhealth für eine Halteposition.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,42 unverändert und bestätigt somit diese positive...