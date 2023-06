Unitedhealth: Analysten sehen Potential von +30,39% - Kursziel bei 546,41 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung um -6,54% hingelegt. Auch gestern verlor die Aktie an Wert und sank um -1,59%. Die Stimmung am Markt ist deshalb momentan eher pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten ist das wahre Potenzial der Unitedhealth-Aktie noch lange nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 546,41 EUR – ein Plus von +30,39% gegenüber dem aktuellen Kurs. Momentan empfehlen 14 Analysten die Aktien als starken Kauf und weitere sechs als Kauf.

Insgesamt sind damit +83,33% der Analysten optimistisch eingestellt. Nur einer sieht die Aktie negativ und empfiehlt einen Verkauf. Mit einem Guru-Rating von 4,38 bleibt das Unternehmen weiterhin auf einem guten Niveau eingeschätzt.