Unitedhealth: Analysten sehen Kurspotenzial von +24,51%

Die Aktie des US-amerikanischen Gesundheitsdienstleisters Unitedhealth verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,09%. In der vergangenen Handelswoche summierten sich die Ergebnisse auf -1,65%, was den Markt pessimistisch stimmen könnte.

Doch Bankanalysten teilen diese Einschätzung nicht. Im Durchschnitt sind sie der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 551,70 EUR liegt und somit ein Potenzial von +24,51% besteht. Trotz einer schwachen Trendentwicklung halten 80% der Analysten die Aktie für kaufenswert oder zumindest optimistisch.

14 Experten raten zum Kauf und sechs weitere bewerten die Aktie als “Kauf”. Vier analysieren sie neutral mit einem “halten” Rating. Nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf. Das Guru-Rating wurde kürzlich aktualisiert und beträgt nun 4,32 nach zuvor ebenfalls...