Unitedhealth: Analysten sehen Kurspotential von +17,50% bis 533,44 EUR

Die Aktie von Unitedhealth konnte gestern am Finanzmarkt um +1,57% zulegen und verzeichnet damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,09%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 533,44 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +17,50%. Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen sind aktuell 23 positiv eingestellt. Konkret meinen derzeit 16 Analysten, die Aktie sei ein starker Kauf. Optimistisch bewerten auch sieben weitere Experten die Unitedhealth mit “Kauf”. Vier Experten positionieren sich weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,44.