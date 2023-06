Unitedhealth: Analysten sehen +29,91% Kurspotenzial - Ziel bei 554,06 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -6,77% nachgegeben. Die Stimmung am Markt scheint somit aktuell eher pessimistisch zu sein. Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und halten das mittelfristige Kursziel für die Unitedhealth-Aktie bei 554,06 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von +29,91%. Diese Einschätzung teilen auch die meisten der insgesamt 24 Experten: So empfehlen derzeit 14 Analysten die Unitedhealth-Aktie als “starken Kauf”, während weitere sechs Experten sie als “Kauf” einstufen. Lediglich eine Stimme gibt ein “Verkauf”-Rating ab.

• Am gestrigen Tag stieg der Kurs um +0,07%

• Der Guru-Rating beträgt weiterhin 4,38

• Optimistische Einschätzung von +83,33% aller Analysten

Trotz des jüngsten Trends beurteilt also eine große...