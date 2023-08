Unitedhealth: Analysten sagen +14,12% Kurspotenzial voraus - Kursziel bei 522,65 EUR

Gestern verzeichnete die Unitedhealth-Aktie einen Anstieg von 0,33%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert jedoch um insgesamt 1,10%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet. Dennoch sehen Analysten ein großes Potenzial in der Aktie.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Unitedhealth bei 522,65 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +14,12%. Von den 16 Analysten raten alle zum Kauf oder halten zumindest eine positive Einschätzung zur Aktie (88,46%). Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch mit einem Wert von 4,50.

Obwohl einige Experten skeptisch sind wegen des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit und nicht alle diese optimistische Einschätzung teilen.