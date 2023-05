Unitedhealth: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von 24,29%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Unitedhealth eine positive Entwicklung um 0,32%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Wachstum von insgesamt 0,37%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 554,96 EUR liegt.

• Unitedhealth-Aktie steigt um +0,32%

• Mittelfristiges Kursziel des Unternehmens beträgt 554.96 EUR

• Mehrheit der Analysten empfehlen einen Kauf

Sollten die Experten Recht behalten und das Kursziel erreicht werden, ergeben sich für Investoren Chancen auf ein Plus von 24,29%. Von insgesamt 14 befragten Analysten raten aktuell überwiegend (83%) zum Kauf oder halten die Position neutral. Lediglich einer hält einen Verkauf für angezeigt.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei einem Wert von 4.38.