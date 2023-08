Unitedhealth: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 12,63%

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Unitedhealth um +0,17% zulegen. Über die letzten fünf Tage betrachtet ergibt sich ein Plus von insgesamt +1,93%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 527,09 EUR. Dies würde einem Kurspotenzial von +12,63% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von den insgesamt 16 Analysten empfehlen 88,46% den Kauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,50 unverändert positiv und bestärkt somit die positive Prognose für die Zukunft der Unitedhealth-Aktie.