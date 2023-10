Unitedhealth: Analysten glauben an ein Kursziel von 506,76 EUR

Die Aktie von Unitedhealth hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,40% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Accumulated Change insgesamt +0,28%, was auf eine relativ neutrale Stimmung des Marktes hindeutet.

Jedoch gibt es einige Bankanalysten, die glauben, dass das wahre Kursziel der Aktie höher liegt als ihr aktueller Wert. Das mittelfristige Kursziel für Unitedhealth beträgt laut Experteneinschätzungen 506,76 EUR und würde damit einen Anstieg um +4,70% bedeuten.

16 derzeitige Analysten raten zum Kauf der Aktie und weitere 6 sehen sie positiv aber nicht euphorisch mit einem “Kauf”-Rating. Lediglich 4 Experten sind neutral eingestellt und bewerten sie mit “halten”. Zusammen ergibt sich daraus ein Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen von beeindruckenden+84,62%.

Insgesamt...