Unitedhealth: Analysten erwarten Kursanstieg von +16,12% auf 535,33 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Unitedhealth-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,11%, was sich zu einem positiven Trend in den vergangenen fünf Handelstagen von insgesamt +1,23% summiert. Die Stimmung unter Bankanalysten ist eindeutig optimistisch und das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 535,33 EUR – eine Steigerung um +16,12% vom aktuellen Wert aus gesehen.

• Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs von Unitedhealth um +0,11%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenberichten 535,33 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei beachtlichen +85%

Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen empfehlen aktuell (Stand: Datum) 23 Experten die Unitedhealth-Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Guru-Rating unterstützt – mit einer Bewertung von “Guru-Rating...