Unitedhealth: Aktienkurs steigt um 0,26% mit Kursziel von 558,96 EUR

Am Finanzmarkt hat die Unitedhealth-Aktie gestern eine positive Entwicklung von +0,26% verzeichnet und erreicht damit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +2,51%. Die Stimmung am Markt ist augenscheinlich optimistisch.

Ungeachtet dessen sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial bei einem Zielwert von 558,96 EUR für die Aktie. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, eröffnet sich Investoren ein Potenzialwachstum in Höhe von +19,69%. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Zurzeit halten 14 Analysten UnitedHealth-Aktien für einen starken Kauf. Sechs weitere Experten stufen das Unternehmen als kaufenswert ein – aber ohne große Euphorie. Drei erfahrene Fachleute haben ihre Position neutral formuliert (Bewertung “halten”). Ein einzelner Experte...