Unitedhealth Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Unitedhealth eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Unitedhealth daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung von Kaufsignalen führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Unitedhealth von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Unitedhealth führt bei einem Niveau von 1,09 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,79 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unitedhealth liegt mit einem Wert von 13,8 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitsdienstleister". Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Unitedhealth mit +8,2 Prozent Entfernung vom GD200 (504,07 USD) ein "Gut"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 536,41 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Unitedhealth-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.