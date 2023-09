Unitedhealth: Aktie um +14,51% unterbewertet – Kursziel 535,33 EUR

Die Unitedhealth-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Branchenexperten nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt rund +14,51% über dem aktuellen Kurs.

• Am 21.09.2023 legte die Unitedhealth-Aktie um +1,52% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 535,33 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,44

Am gestrigen Handelstag konnte die Unitedhealth-Aktie an Wert gewinnen und verzeichnete ein Plus von +1,52%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie damit insgesamt um +2,65%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Die Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung , dass das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Zielkurs von 535,33 Euro liegt – wenn diese Prognose eintritt, eröffnet sich für Investoren ein Gewinnpotenzial in Höhe von etwa +14,51%. Allerdings haben nicht alle Analysten dieselbe...