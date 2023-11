Unitedhealth Aktie: In selten guter Lage!

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,49 % schneidet Unitedhealth im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (91,06 %) niedriger ab, was einer Differenz von 89,56 Prozentpunkten entspricht. Diese Daten führen zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Unitedhealth mit 3,88 Prozent mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 23,03 Prozent. Hier liegt Unitedhealth mit 19,15 Prozent deutlich darunter, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Unitedhealth beläuft sich derzeit auf 497,08 USD, während der Aktienkurs bei 534,98 USD liegt. Dies ergibt eine Differenz zum GD200 von +7,62 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 527,65 USD, was einer Differenz von +1,39 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Unitedhealth daher die Gesamtbewertung "Gut".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Unitedhealth eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Unitedhealth daher in dieser Kategorie ein "Gut".