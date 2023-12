Unitedhealth Aktie: Das kann keiner glauben

Die Unitedhealth Group-Aktie wird derzeit von Analysten und Investoren neutral bewertet. Bei einem aktuellen Kurs von 520,31 USD liegt der Aktienkurs 3,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 501,83 USD. Der 50-Tage-Durchschnittskurs (GD50) beträgt 536,6 USD, was einem Abstand von -3,04 Prozent entspricht. Die Kombination aus GD200 und GD50 führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich in einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments wider.

Im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor hat die Unitedhealth Group-Aktie eine Rendite von 3,49 Prozent erzielt, was jedoch 9,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Gesundheitsdienstleister" liegt die Aktie 7,27 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Unitedhealth Group-Aktie liegt bei 88,31, was als "schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung der Aktie als "schlecht" bewertet.

