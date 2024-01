Unitedhealth Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Unitedhealth-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 505,85 USD liegt, während der aktuelle Kurs 521,51 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +3,1 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 537,16 USD, was einer Distanz von -2,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Unitedhealth derzeit bei 1,39 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 90,02 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unitedhealth bei 13,8 liegt, was 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,72. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Branchenvergleich hat Unitedhealth in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 14,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,81 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Unterperformance bei 4,07 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.