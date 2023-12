Unitedhealth Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Electronic":

Die Aktie der Unitedhealth Group Inc. wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 501,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 524,04 USD liegt, was einem Unterschied von +4,58 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (536,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-2,4 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Unitedhealth-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Unitedhealth-Aktie 12 Analystenbewertungen, wovon 10 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 578,1 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit wird die Gesamtbewertung der Unitedhealth-Aktie in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unitedhealth-Aktie liegt bei 85,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 59, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental gesehen weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unitedhealth-Aktie einen Wert von 13 auf, während der Branchendurchschnitt bei 96,26 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.