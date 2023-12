Unitedhealth Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die aktuelle Bewertung der Aktie von Unitedhealth durch Analysten wirft einige interessante Aspekte auf. Laut ihrer Meinung ist die Aktie derzeit nicht angemessen bewertet, und das wahre Kursziel liegt etwa 6,02% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.12.2023 verzeichnete Unitedhealth am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,01%. Dies fügt sich in eine insgesamt negative Bilanz der vergangenen fünf Handelstage, was einer vollständigen Handelswoche entspricht, von [...] Hier weiterlesen