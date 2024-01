Unitedhealth Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten der Unitedhealth-Aktie 10 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und kein einziges Mal die Bewertung "Schlecht" gegeben. Damit erhält die Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Unitedhealth vor, aber der aktuelle Kurs von 503,56 USD wird von Analysten als positiv bewertet, mit einer erwarteten Entwicklung von 14,8 Prozent und einem mittleren Kursziel von 578,1 USD.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Unitedhealth werden auch positiv eingeschätzt. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung deuten auf ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Unitedhealth ist ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer guten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Unitedhealth-Aktie aktuell als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf einer 25-tägigen Basis wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Unitedhealth im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,8, was einen Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,93 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.