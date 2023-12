Unitedhealth Aktie: So kann es weitergehen!

Das Gesundheitsunternehmen Unitedhealth hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance von 3,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt um -1,24 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Unitedhealth im Branchenvergleich um +4,74 Prozent outperformt hat. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Rendite im Gesundheitspflegesektor bei 15,1 Prozent, und Unitedhealth lag um 11,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Basierend auf diesen Zahlen erhält Unitedhealth ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen gab es in den letzten zwölf Monaten 10 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Unitedhealth vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 578,1 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 11,17 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Unitedhealth-Aktie.

Was die Dividende betrifft, weist Unitedhealth derzeit eine Dividendenrendite von 1,49 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,12 %. In Bezug auf die ausgeschüttete Dividende wird Unitedhealth daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigte Unitedhealth interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf der anderen Seite gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Unitedhealth.