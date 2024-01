Unitedhealth Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell weist der RSI für Unitedhealth einen Wert von 24,05 auf, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 48,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Unitedhealth daher ein Rating von "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 10 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Unitedhealth vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 578,1 USD. Dies würde einem Anstieg um 7,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (537,38 USD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Unitedhealth-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Unitedhealth besonders positiv diskutiert. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Unitedhealth auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist Unitedhealth im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,8, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,7 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.