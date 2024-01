Unitedhealth Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Unitedhealth-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 506,78 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 515,52 USD liegt, was einen Abstand von +1,72 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 534,87 USD, was einer Differenz von -3,62 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Demnach ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unitedhealth liegt bei 70,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,39 Prozent, was 89,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Unitedhealth-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Unitedhealth-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diese Stufe.