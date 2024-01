Unitedhealth Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse der Unitedhealth-Aktie zeigt eine Abweichung von -2,62 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -7,5 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Unitedhealth-Aktie als "Gut" eingestuft, mit 9 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 573,78 USD, was einer erwarteten Performance von 16,29 Prozent entspricht.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Unitedhealth als unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,8 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99,98 im Segment "Gesundheitsdienstleister".

Im Branchenvergleich erzielte Unitedhealth in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 31,19 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -22,14 Prozent führt. Im Sektorvergleich lag Unitedhealth jedoch 5,98 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.