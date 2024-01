Unitedhealth Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Unitedhealth-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Der aktuelle Kurs von 526,47 USD liegt 4,66 Prozent über dem GD200 von 503,03 USD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 535,48 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 43,68, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 von 58,52 zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Die Dividendenrendite von 1,49 Prozent liegt unter dem Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Analysten geben der Unitedhealth-Aktie insgesamt eine positive Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 578,1 USD. Dies entspricht einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 9,81 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gute" Einstufung von den Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Unitedhealth-Analyse vom 01.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Unitedhealth jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Unitedhealth-Analyse.

Unitedhealth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...