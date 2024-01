Unitedhealth Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Dividendenrendite von Unitedhealth liegt aktuell bei 1,39 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -88,64 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Unitedhealth mit einem Wert von 13,8 bewertet, was 86 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. Bei Unitedhealth wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 10 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Unitedhealth vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 578,1 USD, was eine Zunahme um 10,85 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung ergibt. Insgesamt erhält die Unitedhealth-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Unitedhealth-Analyse vom 18.01. liefert die Antwort:

