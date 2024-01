Unitedhealth Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Unitedhealth Group schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleistungssektor. Laut Analystenmeinungen wird die Aktie jedoch insgesamt positiv bewertet. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 578,1 USD, was eine potenzielle Performance von 7,12 Prozent darstellt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unitedhealth liegt bei 13,8, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 100,27. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) neutrale Werte von 49,13 und 55,78 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Unitedhealth-Aktie von den Analysten eine positive Bewertung mit 10 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund der großen Differenz zum Branchendurchschnitt als "Schlecht" eingestuft.

