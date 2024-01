Unitedhealth Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Unitedhealth liegt bei 70,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Unitedhealth verläuft aktuell bei 506,78 USD, während der Aktienkurs selbst bei 515,52 USD liegt. Dieser Abstand von +1,72 Prozent führt zu einer Einstufung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 534,87 USD, was einer Differenz von -3,62 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Im fundamentalen Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Unitedhealth als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,8 im Vergleich zum Branchen-KGV von 99,46. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,39 Prozent, was 89,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (90,46) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Unitedhealth-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.